Опалювальний сезон у Києві розпочнеться 15 жовтня

Опалювальний сезон в Києві розпочнеться 15 жовтня.

Про це повідомляє «Сегодня», посилаючись на Київську міськдержадміністрацію.

"Наказ про початок опалювального сезону з 15 жовтня днями озвучить перший заступник голови КМДА Олександр Мазурчак", - сказали виданню у КМДА.

Трохи раніше опалювальний сезон може розпочатися у деяких школах, дитсадках і медичних установах Києва, для чого, говорять у КМДА, керівництво має звернутися зі спеціальним листом.

У «Київенерго» відзначають, що готові подавати тепло в удома хоч зараз, потрібен лише «дозвіл від мерії». «Зазвичай ми підключаємо опалювання, коли середньодобова температура тримається протягом трьох днів не вище +8 градусів», - повідомили в компанії.

При цьому видання відзначає, що похолодання в Києві розпочнеться вже у вівторок, 9 жовтня.

У «Київенерго» обіцяють, що частих аварій, характерних для початку опалювального сезону, цього року не буде. «Ми здійснили масштабну заміну столичних трубопроводів. Капремонти проводилися, як правило, в районах з найбільш зношеними тепломережами - на Борщагівці, Теремках, Подолі, Куренівці, Солом’янці, Троєщині, Нивках. Наймасштабніші ж роботи були на вул. А. Барбюса, проспекті Комарова і Залізничному шосе», - повідомили в «Київенерго».