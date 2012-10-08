Погода у найближчі дні дає підстави для початку опалювального сезону - Гідрометцентр

У Гідрометцентрі заявляють про наявність підстав для початку опалювального сезону в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві сказав начальник Гідрометцентру України Микола Кульбіда

За його словами, впродовж найближчих днів у західних, північних і частково центральних областях відбудеться «перехід температури з +8° у бік зниження і буде цей період достатньо тривалим – становитиме 5-7 днів, а це вже є підставою для початку опалювального періоду в Україні».

«В цілому 18-20 жовтня на території України повернення дуже теплої погоди ми не чекаємо, хоча незначні коливання температури, переважно денної, звичайно, матимуть місце», - сказав М.Кульбіда.

Він зауважив, що, зокрема, на прохання КМДА Гідрометцентр надав відповідний прогноз щодо середньодобової температури. І згідно з цим прогнозом, у місті повинно розпочатися масове підключення опалення.

Нагадаємо,сьогодні, 8 жовтня, голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов заявив, що у столиці опалювальний сезон у Києві розпочнеться 10 жовтня.

«Опалювальний сезон в Києві розпочнеться 10 жовтня. Нам потрібно технологічно 7 днів, але з практики, думаю, це буде 10 днів для того, щоб включити житловий фонд і всю бюджетну сферу», - сказав О.Попов.

За словами М.Кульбіди, з 10 по 13 жовтня в Україні спостерігатиметься досить прохолодна погода, температура повітря становитиме вночі 2-7 градусів тепла.

Такий рівень температури буде спочатку в західних областях, а потім пошириться на інші регіони, за винятком півдня України.

Крім того, на поверхні ґрунту, а в Карпатах - і в повітрі, будуть спостерігатися приморозки від -1 до -5 градусів.

Максимальна денна температура переважно становитиме від 10 до 16 градусів тепла, і лише на півдні та у південно-східних областях стовпчик термометра підніметься до 20-22 градусів тепла.

За слвоами М,Кульбіди, 14-15 жовтня в Україні очікується переміщення достатньо активного атмосферного фронту, який буде частково повторювати погодну ситуацію, яка складається на сьогодні. Тобто, як пояснив М.Кульбіда, у ці два дні в Україні пройдуть дощі, і найбільше їх очікується у західних, центральних ьп північних областях, значно менше - на сході та півдні країни.

Також М.Кульбіда повідомив, що у високогір’ї Карпат випав сніг - від 3 до 10 см.

За його словами, сильні дощі, які пройшли в Карпатському регіоні, зумовили певне зростання рівня води в річках. «У більшості випадків це є позитивним моментом, оскільки до цього в більшості карпатських річок був надзвичайно низький рівень води, а тому, звичайно, ця ситуація покращить стан з водними ресурсами у цьому регіоні. Ніяких загроз для населення і територій ці дощі не несуть… Сьогодні дощі над Карпатами припиняються і, таким чином, подальшого ускладнення ситуації у цьому регіоні чекати не потрібно», - зазначив М.Кульбіда.