У Києві 100% житлового фонду підготовлено до опалювального сезону

У Києві 100% житлового фонду підготовлено до майбутнього опалювального сезону, повідомляє Інспекція державного архітектурно-будівельного контролю в Києві.

Згідно з повідомленням, Інспекція ДАБК завершила перевірку готовності житлових будинків столиці до роботи в опалювальний період і обробила 100% паспортів готовності будинків, наданих житловими організаціями.

В інспекції повідомляють, що житлові організації Києва усунули зауваження, надані під час перевірки. Зокрема, серед зауважень Інспекції ДАБК — необхідність скління вікон на сходових клітках, заміна інженерних комунікацій у підвальних приміщеннях будинків, виконання ремонтів покрівель, дверей, вхідних груп, відновлення роботи нагрівальних приладів на сходових клітках, відновлення теплоізоляції, очищення водостоків тощо.