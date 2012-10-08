Влада Києва обіцяє ще 135 квартир інвесторам «Еліта-Центру»

Столична влада готує рішення про виділення чотирьох нових земельних ділянок холдинговій компанії «Київміськбуд» під зведення житлових будинків, в яких 135 квартир буде передано постраждалим від афери «Еліта-Центр».

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав сьогодні в інтерв’ю журналістам голова КМДА Олександр Попов, коментуючи сьогоднішню акцію ошуканих інвесторів «Еліта-Центр», які висловлюють занепокоєння з приводу того, що отримують обіцяні міською владою квартири повільними темпами.

«Ми на сьогоднішній день вже 110 квартир віддали. І у нас в планах десь 135 квартир – це в найближчі місяці чи рік. У нас підготовлено рішення щодо виділення ще 4 земельних ділянок, де буде будуватись «Київміськбудом» житло для постраждалих від «Еліта-Центру» в тому числі», - сказав О.Попов.

Він звернув увагу, що проблема інвесторів «Еліта-Центр» вирішується містом без будь-якої підтримки.

«Це дуже накладно, бо півтори тисячі людей – це велика кількість. І у нас сьогодні є черга, де є чорнобильці, інваліди, багатодітні, і ми теж хочемо, щоб вони мали квартири. Але оскільки люди (інвестори «Еліта-Центру») один на один залишились з проблемою, то ми таким чином, такими темпами поетапно це питання намагаємось вирішувати. Ті зобов’язання, які ми взяли, ми обов’язково доведемо до логічного завершення», - пообіцяв О.Попов.

Довідка УНІАН. На початку 2006 року в Києві було розкрито велику аферу на ринку нерухомості, в результаті якої, за даними МВС, 1759 громадян стали жертвами групи компаній "Еліта-Центр", представники якої брали у них гроші як оплату за нібито споруджуване житло. Загальна сума, яку одержали шахраї від довірливих громадян, оцінюється приблизно в 400 млн грн.