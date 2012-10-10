Азаров вимагає якнайшвидше завершити підготовку до зими

Прем'єр-міністр України Микола Азаров вимагає від профільних відомств якнайшвидше завершити підготовку країни до осінньо-зимового періоду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.Азаров заявив на засіданні Кабінету Міністрів.

"Українські синоптики не помилилися в своїх прогнозах. Справжня осінь прийшла в Україну: дощі, вітер, загальне похолодання до заморозків вночі. МНС вже оголосило одразу кілька штормових попереджень в різних регіонах країни. Кілька міністерств і відомств вже звітували на наших засіданнях, що підготовку до осінньо-зимового періоду вже майже завершено. Але я вже говорив і підкреслюю ще раз: ніяких «майже» у нас бути не повинно. Не підготовку до холодів треба активізувати, а її завершення взагалі", - сказав М.Азаров.

Він зазначив, що у семи областях середньодобова температура знизилась до +8 градусів і нижче, розпочалося підключення лікарень, поліклінік, дитсадків та шкіл до теплопостачання. М.Азаров попередив, що ці об’єкти повинні отримати тепло вчасно і в повному обсязі.

"Не менш важливо - запуск систем централізованого та індивідуального опалення на інших об’єктах. На жаль, поодинокі випадки, коли при підключенні житлових будинків виявляється, що підготовка до опалювального сезону проходила формально, вже з’явились у ЗМІ (повідомлення). Ми вдячні за висвітлення таких фактів. На них шановні міністри та керівники всіх рівнів повинні реагувати оперативно та швидко інформувати ЗМІ, і ми розраховуємо, що вони будуть донесені до громадян", - підкреслив глава уряду.

Як повідомляв УНІАН, в Україні підготувати до осінньо-зимового періоду передбачено 207 285 житлових будинків, у тому числі 176 926 житлових будинків комунальної власності, 18 681 житловий будинок ОСББ та ЖБК, 1588 житлових будинків колективної власності та 10 900 будинків відомчого житлового фонду.