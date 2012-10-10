Азаров вимагає якнайшвидше завершити підготовку до зими

11:25, 10 жовтня 2012
Нерухомість
0

Прем'єр-міністр України Микола Азаров вимагає від профільних відомств якнайшвидше завершити підготовку країни до осінньо-зимового періоду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.Азаров заявив на засіданні Кабінету Міністрів.

"Українські синоптики не помилилися в своїх прогнозах. Справжня осінь прийшла в Україну: дощі, вітер, загальне похолодання до заморозків вночі. МНС вже оголосило одразу кілька штормових попереджень в різних регіонах країни. Кілька міністерств і відомств вже звітували на наших засіданнях, що підготовку до осінньо-зимового періоду вже майже завершено. Але я вже говорив і підкреслюю ще раз: ніяких «майже» у нас бути не повинно. Не підготовку до холодів треба активізувати, а її завершення взагалі", - сказав М.Азаров.

Він зазначив, що у семи областях середньодобова температура знизилась до +8 градусів і нижче, розпочалося підключення лікарень, поліклінік, дитсадків та шкіл до теплопостачання. М.Азаров попередив, що ці об’єкти повинні отримати тепло вчасно і в повному обсязі.

"Не менш важливо - запуск систем централізованого та індивідуального опалення на інших об’єктах. На жаль, поодинокі випадки, коли при підключенні житлових будинків виявляється, що підготовка до опалювального сезону проходила формально, вже з’явились у ЗМІ (повідомлення). Ми вдячні за висвітлення таких фактів. На них шановні міністри та керівники всіх рівнів повинні реагувати оперативно та швидко інформувати ЗМІ, і ми розраховуємо, що вони будуть донесені до громадян", - підкреслив глава уряду.

Як повідомляв УНІАН, в Україні підготувати до осінньо-зимового періоду передбачено 207 285 житлових будинків, у тому числі 176 926 житлових будинків комунальної власності, 18 681 житловий будинок ОСББ та ЖБК, 1588 житлових будинків колективної власності та 10 900 будинків відомчого житлового фонду.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter