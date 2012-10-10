Вартість житла на вторинному ринку Києва з початку року знизилася на 3,8%

Середня вартість житла на вторинному ринку Києва з січня по вересень 2012 року знизилася на 3,8% - до 2130 дол./кв. м, зазначається у звіті мережі агентств нерухомості Real Druzi, яке має у своєму розпорядженні УНІАН.

У третьому кварталі 2012 року, порівняно з другим кварталом 2012 року, середня вартість знизилася на 1,9%, а за рік з вересня 2011 по вересень 2012 року — знизилася на 3,2%.

За даними компанії, у третьому кварталі п.р. найбільший попит мали квартири економ-класу з ремонтом: однокімнатні вартістю до 55 тис. дол., двокімнатні, - в ціновій категорії до 65 тис. дол. і трикімнатні вартістю до 85 тис. дол.

За оцінками Real Druzi, у вересні 2012 року середня реальна вартість квадратного метра квартир була істотно нижче від заявленої ціни в усіх районах Києва (у межах від 0,1% до 41%).

На думку експертів мережі агентств нерухомості, у четвертому кварталі 2012 року середня заявлена вартість квадратного метра квартир Києва продовжить тенденцію до плавного зниження. Істотних змін у структурі попиту і пропозиції не очікується.

Довідка УНІАН. Мережа агентств нерухомості Real Druzi - українська компанія, основною сферою діяльності якої є надання сервісів у сфері купівлі-продажу і оренди житлової і комерційної нерухомості.

У базі компанії представлено більш як 80 тис. об'єктів житлової і комерційної нерухомості Києва і Київської області.