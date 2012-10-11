В Одесі пожежу в будинку Руссова погашено. Причина загоряння - безгосподарність

В Одесі рятувальники згасили повторну пожежу в будинку Руссова, що виникла через безгосподарність, сьогодні близько 12.00.

Як передає кореспондент УНІАН, перший заступник начальника міськуправління МНС Ігор Соловйов повідомив сьогодні журналістам, що пожежників у будинок Руссова викликали сьогодні двічі.

За його словами, "перший раз співробітників МНС викликали о 6:40 ранку. Побачили, що горить сміття в підвалі - швидко згасили вогонь. Але незабаром надійшов новий виклик – цього разу пожежа спалахнула через коротке замикання несправної електричної проводки в прибудові поряд із будинком".

«Зараз рятувальники зайняті проливанням приміщень на першому й другому поверхах будівлі", - зазначив полковник І.Соловйов, додавши, що "загорівся будинок через безгосподарність".

Він підкреслив, що залишаючи будинок після гасіння ранкової пожежі «рятувальники відключили електрику, але потім її хтось знову підключив. Якщо так продовжуватиметься, неминучі нові пожежі».

Як сказав заступник начальника міськуправління МНС, пожежі можуть виникати, оскільки поряд із будинком «незаконно складуються будматеріали, паливні суміші, й рятувальники, як і викликані співробітники місцевого ЖКС (Житлово-комунального сервісу - УНІАН), на даний момент не знають, хто і з якою метою привіз у двір будинку ці вогненебезпечні предмети».

Після чергової пожежі «аварійна будівля, знята з балансу житлово-комунального підприємства, не контрольована службою енергонагляду, може просто завалитися», - зазначив І.Соловйов.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 11 жовтня, в центрі Одеси, на вулиці Садова, 21, виникла пожежа в 5-поверховому будинку Руссова - пам'ятці архітектури кінця ХІХ століття. Вогнем було охоплено перший і частково другий поверх будівлі. Пожежу гасили шість пожежних розрахунків МНС, рятувальники також проводили евакуацію мешканців сусідньої багатоповерхівки.

Співробітники МНС припускають, що причиною виникнення пожежі стало необережне поводження з побутовими електроприладами робітників, які живуть у прибудові в дворі цього аварійного будинку, що вже горів у жовтні 2009 року.