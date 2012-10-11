У Києві до 2014 року очікують відкриття 5 готелів

У Києві до кінця 2012 - в 2013 році очікується відкриття 5 готелів під управлінням міжнародних операторів загальним номерним фондом 989 номерів, йдеться в огляді компанії «Ернст енд Янг», переданому агентству УНІАН.

У звіті зазначається, що найбільший приріст очікується в сегменті чотири і п'ять зірок - 788 номерів.

Зокрема, в цей період очікується відкриття п'ятизіркового готелю Hilton Kiev на бул. Шевченка, 28-30 на 257 номерів, п'ятизіркового Sheraton Kiev Olympiysky Hotel на вул. Червоноармійській, 55 на 196 номерів, п'ятизіркового Renaissance Kyiv (реконструйований готель «Лейпциг») на вул. Прорізній, 24/39 на 173 номери, чотиризіркового Radisson Blu Hotel, Kyiv Podil на вул. Братській, 17-19 на 164 номери, тризіркового Park Inn (реконструйований готель «Спорт») по вул. Червоноармійській, 55а на 199 номерів.

За оцінками фахівців компанії, в найближчі роки варто очікувати посилення конкуренції між існуючими готелями високого класу (4-5 зірок) у зв'язку зі значним обсягом нової пропозиції, що з'явилася на ринку за останній рік. А також зниження показників прибутковості готелів високого сегмента на тлі збільшення пропозиції і підвищення інтересу девелоперів, інвесторів і операторів до сегменту бюджетних готелів.

Довідка УНІАН. Компанія «Ернст енд Янг» надає послуги в галузі аудиту, оподаткування, супроводу угод і консультування.

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