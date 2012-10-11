Підприємці готові на акції протесту для захисту Лук'янівського ринку

Київські підприємці готові вийти на акції протесту, вимагаючи повернути в комунальну власність міста Лук’янівський ринок, боротьба за який загострилася навесні цього року.

Про це на прес-конференції в УНІАН заявила правозахисник і журналіст Наталія Розинська.

«Завдання нашої ініціативної групи – підтримати позов прокуратури, поданий в інтересах держави. Якщо цей позов не буде задоволено, Київ і місцева громада назавжди втратять один із найстаріших ринків міста», - сказала Н.Розинська.

За її словами, у разі відхилення позову прокуратури судом підприємці готові піти на крайні заходи, аж до голодовки.

«І тоді знайдуться люди, на чолі зі мною, які почнуть безстрокову голодовку. Голодуватимемо стільки, скільки знадобиться, щоб повернути ринок громаді міста Києва», - сказала Н.Розинська.

При цьому вона продемонструвала 7,5 тисяч підписів жителів Києва, які виступили з вимогою повернути ринок у комунальну власність міста.

Н.Розинська також повідомила, що Київський апеляційний господарський суд розгляне позов прокуратури 15 жовтня.

Як повідомляв УНІАН, рішення про включення цілісного майнового комплексу «Лук’янівський ринок» до переліку об'єктів комунальної власності, які підлягають приватизації шляхом продажу на аукціоні, прийняла Шевченківська районна рада навесні 2012 року. У квітні 2012 року прокуратура м. Києва опротестувала це рішення, а в травні 2012 року подала позов до Господарського суду міста Києва про визнання недійсним договору купівлі-продажу цілісного майнового комплексу «Лук’янівський ринок». Як повідомляла прес-служба Київської прокуратури, правоохоронці встановили, що Лук’янівський ринок був незаконно проданий з аукціону ТОВ «Квіткова Галявина» за заниженою вартістю. А факт зміни власників і керівництва ринку супроводжувався погромами і зверненнями підприємців до органів правопорядку.