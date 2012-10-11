У держбюджеті-2013 передбачать фінансування будівництва мостового переходу в Херсоні

Фінансування будівництва мостового переходу в Херсоні буде передбачено у державному бюджеті 2013 року, заявив Президент України Віктор Янукович журналістам у Херсоні.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, він сказав: «На наступний рік цей об’єкт буде обов’язково включено в державний бюджет. І ми доведемо цей проект до завершення».

Будівництво автомобільного мостового переходу через залізничні колії в районі Бериславського шосе та вул. Залаегерсег у Херсоні має покращити міське автосполучення.

Згідно з проектом, загальна протяжність шляхового полотна становитиме 2 км, пропускна здатність - 2 тисячі одиниць транспорту на годину. Будівництво мостового переходу розпочалося 15 червня 2012 року - на проект вже витрачено 8,1 млн грн з державного фонду регіонального розвитку.