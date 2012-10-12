У КМДА представили концепцію розвитку Андріївського узвозу

Митцям та представникам влади Києва представлено концепцію розвитку Андріївського узвозу.

Як передає кореспондент УНІАН, представлення проекту відбулося в столичній міськдержадміністрації. Напрацювання було презентовано керівником ОСН «Вуличний комітет Андріївський узвіз» Віктором Хаматовим. Документ вирішено обговорити в мистецьких колах та структурах КМДА з тим, щоб надалі разом з зауваженнями та пропозиціями передати його для розроблення відповідного проекту благоустрою історичної вулиці та влаштування там постійно діючої виставки творчих робіт.

Представлений проект розвитку вулиці під робочою назвою «Київський монмартр» розроблений за участі громадських організацій: ГО «Асоціація артгалерей України», Всеукраїнської творчої спілки художників «БЖ-Арт», ГР «Андріївський узвіз» та ГО «Право киян».

Згідно з цією концепцією, пропонується здійснити зонінг Андріївського узвозу і облаштувати відкриті на накриті ділянки вулиці. Зокрема, ініційовано відкрити зону з ландшафтною скульптурою спільно з музеєм-майстернею ім.І.Кавалеридзе (ближче до фунікулера); накриті та відкриті галерейні зони; на круговому майданчику узвозу під накриттям діючі дитячі студії, де проводитимуться конкурси митців та працюватиме арт-кафе-галерея; біля входу до виставкових залів музею духовних скарбів організувати музейно-рекреаційну зону; понад 200 метрів пропонується виділити під відкриття Алеї зірок видатних художників; центр-трансформер з павільйонами для різних видів мистецтва тощо.

Управління Андріївським узвозом передбачається здійснювати за участі кількох спеціально створених структур – Експертної ради, яка виконуватиме наглядову функцію; Ради кураторів, в яку ввійдуть професійні люди і визначатимуть напрямки виставкової діяльності на узвозі; виконавча рада, до складу якої ввійдуть представники названих органів, а також міської влади та громадських організацій, що мають відношення до Андріївського узвозу.

За словами В.Хаматова, до фінансування реалізації проекту пропонується залучити бюджет Києва, інвестиційні кошти партнерів та благодійні внески.

Голова КМДА Олександр Попов в інтерв’ю журналістам сказав, що підтримує запропоновану концепцію розвитку історичної вулиці.

«На мою думку, завдання влади – надати Андріївському узвозу тієї атмосфери, якої всі кияни і українці від нього очікують. Цей проект якраз об’єднує всіх тих активних творчих діячів, які представлені сьогодні на Андріївському узвозі і це їхня перш за все ініціатива організувати цей простір в розвитку саме представлення Андріївського узвозу, як великої художньої майстерні, великого виставкового залу, де можна було б презентувати роботи найвищого ґатунку відомих наших художників», - прокоментував О.Попов.

За його словами, реалізація цього проекту може бути завершена в основному до Дня міста, тобто наприкінці травня наступного року. За цей період треба буде зробити проектно-кошторисну документацію, затвердити проект на Київраді з тим, щоб на початку весни розпочати його реалізацію.

«Що стосується фінансування, то це стане відомо після затвердження проектної документації. Але думаю, що це не велика сума і переконаний, що там бюджетного фінансування буде не багато. Тому що ми звернемось до спонсорів, які зможуть долучитися до реалізації цього проекту. І таким чином з різних джерел ми зможемо мати бюджет, який буде ефективно використаний», - заявив голова КМДА.