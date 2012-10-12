Проект реконструкції київського ЦУМу змінили

Проект реконструкції київського ЦУМу змінено.

За даними газети «Сегодня», елементи скляного фасаду прибрали з раніше розробленого проекту реконструкції ЦУМу під тиском столичних архітекторів, які визнали, що це порушило б архітектурний ансамбль Хрещатика.

«У представленому проекті компанія ухвалила рішення про збереження в незмінному вигляді й детальну реставрацію існуючих фасадів будівлі. Ми почули думку експертів і киян, тому переглянули первинний проект», - повідомив виконавчий директор "ЕСТА Холдинг" Максим Громадцов.

Виносити новий проект на містобудівну раду вже не будуть. «Рада носить рекомендаційний характер. Ми почули всі рекомендації на минулій раді й врахували їх у новому проекті», - зазначили в прес-службі «ЕСТА Холдинг».

«Через те, що не буде скла, ЦУМ виглядатиме менш сучасно. Я особисто, як архітектор, віддаю перевагу поєднанню нових і старих будівель, це виглядає дуже логічно в нашому сучасному суспільстві», - сказав архітектор проекту Роберт Бішоп.

На сьогоднішній день у ЦУМі демонтували ліфти й ескалатори, зняли обшивку із стелі й стін. З автентичного, тобто з часів будівництва універмагу, тут збереглися лише мармурові сходи й облицювання колон (усе інше з'явилося після реконструкції в 1980-90 роки). Їх хочуть використовувати в інтер'єрі нового ЦУМу , але як, поки не знають. За словами М.Громадцова, інтер'єр буде не радянським, а сучасним.

Очікується, що будівництво почнеться вже цього року. В будівлі залишаться дві фасадні стіни, які виходять на Хрещатик, решту розберуть і побудують наново. На час будівництва універмаг затягнуто величезним полотном із зображеннями нового ЦУМу. «Зараз у ЦУМі проводяться підготовчі роботи. Огорожу ставитимуть на початку листопада, а реконструкція почнеться наприкінці року після отримання всіх необхідних документів», - повідомили в прес-службі «ЕСТА Холдинг».

Як повідомлялося раніше, наземних поверхів у майбутньому ЦУМі буде сім - тобто стільки ж, скільки й раніше. «Там будуть ресторани, паби, маленькі кафешки з терасами, сучасний одяг, ювелірні прикраси, годинники. Все, що зазвичай буває в подібних універмагах у Європі. В оздобленні все буде дуже дорого - дерево, шкіра, камінь і скло», - зазначав раніше Р.Бішоп.

За інформацією М.Громадцова, в ЦУМ хочуть залучити бренди одягу, яких ще немає в Україні. «Хочемо також зберегти один із відділів, що існували в старому ЦУМі. Там був верхній поверх, який продавав товари для дому. Залишиться й розділення по поверхах, де буде жіночий, дитячий і чоловічий одяг. «Хочемо також зробити одну загальну касу для всіх відділів», - зазначив М.Громадцов.

На даху з'явиться панорамний ресторан на 250 осіб, із видом на Хрещатик, а під землею побудують ще три рівні, два з яких віддадуть під паркінг, один - під супермаркет.

Реконструкцію планується завершити навесні 2015 року.

Довідка УНІАН. Компанія «ЭСТА Холдинг» - керуюча компанія групи «ЕСТА» - холдингу нерухомості групи СКМ. Виступає як інвестор і девелопер, а також здійснює стратегічне управління об'єктами комерційної, готельної й житлової нерухомості.

До групи «ЕСТА» входять готелі "Донбас Палас" (Донецьк), "Опера" (Київ), "Park Inn" (Донецьк), логістичний комплекс (Дніпропетровськ), а також ряд проектів на стадії реалізації: (багатофункціональний комплекс "Пушкінський" (Донецьк), ЦУМ (Київ). Група також є власником другої черги бізнес-центру "Леонардо" (Київ).

Київський ЦУМ увійшов до складу групи «ЕСТА» в 2010 р., після чого було ухвалено рішення про початок розробки проекту реконструкції будівлі.