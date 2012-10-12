Кабмін розгляне питання добудови житлового комплексу «Дніпровські вежі» у Києві

Міністр регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства України Анатолій Близнюк ініціює розгляд на засіданні Кабінету міністрів ухвали, що регулює питання добудови житлового комплексу «Дніпровські вежі» у Києві.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Мінрегіону.

«Я як член уряду ініціюю і внесу на розгляд Кабінету міністрів відповідну ухвалу. Але це те, де ми повністю можемо діяти, тому що там є державне замовлення. А там, де ми не можемо, - забудовник повинен знати, що недобудувати об'єкт або затягувати його здачу в експлуатацію буде, як то кажуть, «собі дорожче», - сказав А.Близнюк на засіданні Міжвідомчої комісії з підготовки пропозицій для вжиття невідкладних заходів щодо завершення будівництва проблемних об'єктів житлового будівництва.

У міністерстві нагадали, що замовником будівництва житлового комплексу «Дніпровські вежі» є командування Внутрішніх військ МВС України, а будівництво фактично не ведеться вже декілька років, незважаючи на високий ступінь будівельної готовності.

Як повідомляв УНІАН, у 2010 році Міністерство регіонального розвитку і будівництва оцінювало добудову замороженого з 2005 року житлового комплексу «Дніпровські вежі» у межах 200 млн. грн.

Довідка УНІАН. Будівництво житлового комплексу «Дніпровські вежі», розташованого на пр. Генерала Ватутіна, 9, було почате в 1999 р. на замовлення Головного управління внутрішніх військ МВС України. Загальна площа комплексу, що складається з шести 34-поверхових будинків, становить близько 74 тис кв.м. У 2003 р. фінансування об'єкта було припинене. Загальний обсяг фінансування ГУВВ МВС у будівництво комплексу становив 127,86 млн грн при 50% готовності об'єкта. 450 військовослужбовцям мало бути передано 37 тис кв. м площ. У будівництво комплексу вклали кошти близько 300 приватних інвесторів.

Функція замовника будівництва була передана концерну «Укріндустрія», який залучив як генпідрядника будівельну компанію «УкрАзіаБуд». У березні 2006 року, після того як в «УкрАзіяБуд» почалися фінансові труднощі (компанію оголошена банкрутом), ГУВВ МВС передало функції забудовника ТОВ «Етьєн-вест».

Здача в експлуатацію всього комплексу планувалася у другому кварталі 2005 р. Будівництво комплексу було припинене у 2005 році. Терміни введення об'єкта в експлуатацію переносилися на кінець 2006, 2007, 2008 і 2009 років.