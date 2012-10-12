Мінрегіон нарахував в Україні 656 довгобудів

В Україні станом на початок жовтня 2012 року нараховується 656 об'єктів житлового будівництва з порушенням термінів введення в експлуатацію.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства України.

Зокрема, із загальної кількості 208 визнано проблемними, перспектива їх добудови не визначена. Найбільше довгобудів виявлено в Києві (51), Київській і Одеській областях (по 25), Хмельницькій (19) і Тернопільській (17) областях. У решті регіонів налічується по 3-5 проблемних довгобудів, найбільша їх кількість не перевищує дев'яти. При цьому у Луганській, Сумській і Херсонській областях проблемних об'єктів не виявили.

У прес-службі відзначили, що Міжвідомча комісія з підготовки пропозицій щодо вживання невідкладних заходів із завершення будівництва проблемних об'єктів житлового будівництва на своєму засіданні ухвалила рішення про створення робочої групи, яка протягом двох тижнів має розробити концепцію нового законопроекту, присвяченого захисту прав інвесторів житлового будівництва, замість попереднього, який втратив актуальність.

Комісія на одному із засідань також планує розглянути ряд підтверджених фактів махінацій забудовників із запрошенням на захід представників прокуратури, МВС і податкової служби.

Крім того, комісія має намір звернутися до Мін’юсту і Генеральної прокуратури за роз'ясненням з приводу законності оприлюднення переліку недобросовісних забудовників і проблемних об'єктів житлового будівництва.