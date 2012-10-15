У Києві до теплопостачання підключено вже понад 9 тисяч об'єктів

Станом на ранок 15 жовтня, «Київенерго» підключило до централізованого опалення 9 597 об'єктів, повідомляє прес-служба компанії.

Згідно з повідомленням, «Київенерго» підключили 8 002 будинки, 499 дитячих садків, 444 школи і 330 лікувальних установ.

«Зокрема, найбільше житлових будинків підключено в Солом’янському (1 151), Шевченківському (1 380) і Голосіївському (887) районах», - сказано в повідомленні.

Таким чином, як зазначається в повідомленні, станом на ранок 15 жовтня все підключено 59,7% від усіх споживачів, за централізоване опалення яких несе відповідальність «Київенерго».

Компанія здійснює запуск теплоносія в усіх районах столиці одночасно згідно з графіком, затвердженим Київською міською державною адміністрацією (КМДА).

Процес підключення здійснюється цілодобово.

Згідно з розпорядженням КМДА №1750 від 08.10.2012, підключення систем теплопостачання столиці здійснюється в 3 етапи, починаючи з 8 жовтня. Перший етап – підключення дитсадків, пологових будинків і лікарень, другий – загальноосвітніх навчальних закладів згідно з їх заявками, третій – житлових будинків, адміністративних будівель, установ і організацій (за заявками їх керівників), починаючи з 10 жовтня.

Довідка УНІАН. ПАТ «Київенерго» генерує й постачає теплову й електричну енергію в Києві, входить до складу ДТЕК.

ДТЕК – найбільша приватна вертикально інтегрована енергетична компанія України. Входить до складу фінансово-промислової групи «Систем Кепітал Менеджмент» (СКМ), що належить українському бізнесмену Ринату Ахметову.