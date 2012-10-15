Гонконг – лідер зі зростання цін на житло. Далі йдуть Москва і Сідней

Гонконг лідирує серед 10 найбільших міст світу за зростанням цін на житло в першому півріччі 2012 року, випливає з дослідження World Cities Review, підготовленого компанією Savills.

«Незаперечним лідером зі зростання цін на житло цього року став Гонконг. Відновлення ринку масового житла одночасно зі зростанням попиту з боку місцевого населення і спрощенням умов отримання іпотеки сприяли ще одній хвилі підвищення цін на житло в червні цього року», – йдеться у доповіді.

За підрахунками експертів, зростання вартості житла у Гонконгу за останні півроку становить 7,4%. За ним ідуть Москва і Сідней, де цей показник становить 5,5% і 3,7% відповідно.

Ці три міста, як наголошують аналітики, значно випереджають доволі скромний середній показник загального індексу з усіх 10 міст, який становить лише 1,2%. При цьому в дослідженні наголошується, що у 2012 році активність на ринках нерухомості 10 провідних міст світу підтримувалася переважно за рахунок місцевого попиту, і найбільше зростання цін мало місце саме в тих містах, де місцевий попит був на достатньо високому рівні.

Водночас ринок міст Старого Світу, таких як Лондон і Нью-Йорк, продовжує привертати міжнародний капітал, демонструючи стабільне зростання (за перше півріччя 2012 року 2,8% і 1,1% відповідно). Найбільше падіння вартості нерухомості експерти зафіксували в Парижі, де ціни на житло знизилися за півроку на 3,4%.

«Криза єврозони продовжує перешкоджати інвестиціям в активи, номіновані у євро. Ще одним ударом став запропонований новообраним президентом Франсуа Олландом «податок на багатих». Подальше падіння цін у столиці Франції зараз здається неминучим», – сказано у звіті, передає «Прайм».