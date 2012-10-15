"Львівгаз" заявляє про неготовність міста до опалювального сезону

Компанія “Львівгаз” заявляє про неготовність Львова до опалювального сезону через відсутність виділених місту лімітів природного газу.

Про це повідомили УНІАН у ПАТ “Львівгаз”.

Як зазначається у повідомленні, на сьогодні управління магістральних газопроводів «Львівтрансгаз» надіслало лист міському голові Андрію Садовому, а також керівництву «Львівтеплоенерго» та начальнику газового управління міста Львова, у якому зазначається, що “через бездіяльність міської влади Львів на сьогодні не готовий до опалювального сезону, тому вся відповідальність за стабільне газопостачання та за наслідки, пов’язані з обмеженням газопостачання у місті Львові, покладається на міського голову”.

У ПАТ “Львівгаз” заявили, що більшість мерів міст Львівщини, в тому числі Львова, підписують розпорядження про початок опалювального сезону, не маючи виділених обсягів природного газу від НАК «Нафтогаз України», що в свою чергу свідчить про неналежну підготовку міст до опалювального сезону.

“Станом на 15 жовтня 2012 р., ліміти природного газу виділено лише ЛКП «Залізничтеплоенерго» в обсязі 17 тис. куб. м на декаду, однак добове споживання підприємства становить близько 130 тис. куб. м газу. Отож, жодна теплопостачальна організація області не може забезпечити повноцінну роботу своїх котелень”, - наголошується у повідомленні.

У ПАТ “Львівгаз” акцентують на тому, що оскільки «Львівтеплоенерго» є найбільшим споживачем газу, не маючи ліміту природного газу компанія використовує природний газ інших споживачів, чим спричиняє пониження тиску газу у всій мережі та припинення його подачі у крайніх точках.

Також у ПАТ «Львівгаз» наголосили, що керівникам міст та теплопостачальних підприємств наголошувалося про те, що газопостачання до котельних буде подаватися лише за наявності ліміту природного газу, а вся відповідальність за відсутність тепла в помешканнях жителів Львова та області лежить на міських головах, оскільки вони не зуміли забезпечити місто необхідними обсягами природного газу.

“Розуміючи складну ситуацію, «Львівгаз» під свою відповідальність відновлює подачу газу тим, котельним, що забезпечують теплопостачання лікувальних установ, дитячих садочків та шкіл. Однак усі інші котельні розпочнуть опалювальний сезон лише після того, як керівники теплопостачальних підприємств та очільники міст вирішать питання забезпечення природним газом із НАК «Нафтогаз України», - повідомляє ПАТ “Львівгаз”.

Як повідомляв УНІАН, 12 жовтня у Львові розпочався опалювальний сезон, проте сьогодні, 15 жовтня, було прийнято рішення про його призупинення через потепління.