Кабмін затвердив критерії оцінки ступеня ризику діяльності ліцензіатів Нацкомпослуг

Кабінет Міністрів своєю постановою № 937 від 10 жовтня 2012 року затвердив критерії оцінки ступеня ризику від діяльності суб'єктів господарювання, які підлягають ліцензуванню Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Нацкомпослуг.

Даний документ передбачає формування єдиної системи критеріїв оцінки ступеня ризику від здійснення суб'єктами господарювання господарської діяльності у сфері комунальних послуг.

Критеріями, за якими оцінюється ступінь ризику, є обсяги здійснення господарської діяльності, здійснення госпдіяльності на товарних ринках України, які знаходяться в стані природної монополії, а також на суміжних ринках. Серед інших критеріїв - поєднання видів господарської діяльності у сферах природних монополій і видів господарської діяльності на суміжних ринках.

Нацкомпослуг здійснює планові перевірки діяльності суб'єктів господарювання з високим ступенем прийнятного ризику - не частіше за один раз на рік, з середнім ступенем прийнятного ризику - не частіше за один раз на два роки, з незначним ступенем прийнятного ризику - не частіше за один раз на п'ять років.

Довідка УНІАН. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, - державний колегіальний орган, створений 23 листопада 2011 р. Завдання комісії - регулювання і ліцензування діяльності у сфері генерації, транспортування і постачання тепла, водопостачання і водовідведення.

Під контролем комісії перебувають 134 підприємства водопостачання і водовідведення (близько 89% ринку води) і близько 298 підприємств теплоенергетики (близько 96% ринку тепла).