ДІУ з початку жовтня рефінансувала 72 іпотечні кредити на 16,6 млн грн

На 15 жовтня п.р. Державна іпотечна установа (ДІУ) рефінансувала 72 іпотечні кредити, надані банками-партнерами на придбання житла громадянам, на загальну суму майже 16,6 млн грн.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ДІУ.

За даними ДІУ, у вересні банками-партнерами ДІУ було надано 132 іпотечні кредити.

На думку голови правління ДІУ Валентина Рибачука, при існуючій динаміці видачі кредитів вересневий показник буде перевищений на 10%.

Як повідомляв УНІАН, Державна іпотечна установа (ДІУ) в січні-вересні поточного року рефінансувала 820 іпотечних кредитів, наданих банками-партнерами на придбання житла громадянам, на загальну суму майже 200 млн грн.

ДІУ в січні-серпні поточного року рефінансувала 748 іпотечних кредитів, наданих банками-партнерами на придбання житла громадянам, на загальну суму близько 185 млн грн.

Середня ставка кредитування перебуває на рівні 13,63% річних. Середня сума кредиту - 245 тис. грн.

У 2011 році ДІУ викупила в банків-партнерів 290 іпотечних кредитів на суму понад 76 млн грн.

Довідка УНІАН. Державна іпотечна установа в Україні створена постановою Кабінету Міністрів України 8 жовтня 2004 року. Засновником ДІУ виступила держава в особі Кабміну.

Основною метою діяльності ДІУ є рефінансування іпотечних кредитів за рахунок коштів, отриманих від розміщення своїх облігацій. Папери розміщуються шляхом відкритого продажу на території України серед інвесторів - юридичних і фізичних осіб, резидентів і нерезидентів. Облігації ДІУ розміщує самостійно. За паперами видається 100% державна гарантія.