Оформляти спадщину в селах будуть сільські ради

Верховна Рада України ухвалила Закон України “Про внесення змін до деяких законів України щодо оформлення спадщини”.

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 288 із 336 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Даним законом внесено зміни до Цивільного кодексу України та Закону України “Про нотаріат”, якими передбачено, що виключно за сільськими, селищними радами закріплюється весь процес оформлення спадщини сільським спадкоємцям.

В пояснювальній записці до закону зазначається, що сьогодні оформити спадщину на земельну ділянку, будинок або майно сільському спадкоємцю надто обтяжливо через необхідність отримання багатьох платних довідок, численних поїздок до нотаріуса в районний чи обласний центр, залучення юрисконсультів тощо. «Цей процес діючими нормативними актами для жителів сільських населених пунктів до кінця не врегульований, оскільки не передбачає замкнуту процедуру оформлення спадщини за місцем їхнього проживання. Єдина норма з Цивільного кодексу України за ст.1283 передбачає лише охорону спадкового майна, яка покладена на органи місцевого самоврядування. Все інше, що стосується спадщини, закріплено за нотаріусами, яких в селі немає», - сказано в записці.