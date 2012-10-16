Мінрегіон розробляє стандарти якості комунальних послуг

15:30, 16 жовтня 2012
Нерухомість
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Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства завершує розробку стандартів якості житлово-комунальних послуг.

Про це на прес-конференції в УНІАН повідомив директор департаменту житлової політики Міністерства регіонального будівництва і ЖКГ України Віталій Шаповаленко.

«Міністерство завершує роботу над розробкою стандартів якості житлово-комунальних послуг. За основу прийнято нормативи, що існують в європейських країнах. Ми розробляємо на сьогодні концепцію оцінки системи відповідності якості житлово-комунальних послуг. Це буде відкритий інформаційний майданчик, до якого матимуть доступ як споживачі, так і виконавці житлово-комунальних послуг», - сказав директор департаменту.

В.Шаповаленко уточнив, що стандарти затверджуватимуться наказом міністерства й будуть обов'язковими для всіх постачальників послуг.

«На сьогоднішній день у нас повною мірою вимога закону про комунальні послуги виконується в частині порядку перерахунку за ненадані або неякісно надані житлово-комунальні послуги з тепло- і водопостачання... Що стосується утримання і обслуговування будинків і прибудинкових територій - це проблематично. Ми сьогодні завершуємо роботу над документом, який дозволить визначити чіткі критерії. Ми одночасно працюємо над розробкою порядку проведення перерахунку за ненадані або неякісно надані послуги з утримання будинків і прибудинкових територій», - зазначив В.Шаповаленко.

Директор департаменту додав, що стандарти знаходяться на експертному опрацюванні, а порядок перерахунку буде завершено до середини 2013 року.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства направить цього року 2 млн 248,58 тис. грн на науково-технічні розробки у сфері будівництва і житлово-комунального господарства. Зокрема, на розробку стандартів якості житлових послуг із управління житловими комплексами та їх утримання планувалося виділити 70 тис. грн.

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