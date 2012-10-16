Затверджено правила визначення вартості експертизи проекту будівництва

Міністерство регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства затвердило Правила визначення вартості проектно-дослідницьких робіт для будівництва, яке здійснюється на території України.

Про це йдеться в наказі Мінрегіону №505 від 3 жовтня 2012 року «Про затвердження Зміни №8 у ДБН Д.1.1-7-2000».

Згідно з документом, станом на 1 липня 2012 року вартість експертизи проектної документації для проекту вартістю до 500 тис грн становить: за всіма напрямами — 2,7 тис грн (без ПДВ), з питань міцності, надійності, довговічності будинків і споруд, їхньої експлуатаційної безпеки та інженерного забезпечення — 1,35 тис грн (без ПДВ), кошторисної вартості — 1 тис грн (без ПДВ). Для об'єктів кошторисною вартістю 1-2 млн грн, відповідно, вартість експертизи становить 4-5,4 тис грн, 2-2,7 тис грн і 1,09-1,25 тис грн; для об'єктів кошторисною вартістю 50-100 млн грн — 45-70 тис грн, 22,5-35 тис грн і 9-14 тис грн; для об'єктів вартістю понад 500 млн грн — 288 тис грн, 144 тис грн і 57,6 тис грн.

Наказ набуває чинності з 1 лютого 2013 року.