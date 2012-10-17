Олімпійське село-2022 будуватимуть за гроші інвесторів - Колесніков

У рамках реалізації проекту щодо заявки України на право проведення зимової Олімпіади 2022 року будівництво Олімпійського селища здійснюватиметься за рахунок коштів інвесторів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на брифінгу в Кабінеті міністрів віце-прем'єр-міністр - міністр інфраструктури Борис Колесніков.

«Перший етап ми пройдемо. Це я можу вам практично гарантувати. Будуть споруджені лижні стадіони вже найближчим часом – це будуть програми держбюджетні. Буде побудовано санно-бобслейний комплекс і гірськолижні трампліни», - сказав Б.Колесніков.

За його словами, в лютому і грудні 2014 року пройде низка міжнародних змагань у Карпатах.

«Точна сума з готовності програми (держбюджету – УНІАН), я знаю, що ця сума не включатиме Олімпійські селища, які будуть побудовані приватними компаніями для продажу потім під житло і переобладнання у готелі. Інші всі олімпійські об'єкти будуватимуться (за рахунок коштів держбюджету – УНІАН). Тут достатньо часу. Це не Чемпіонат Європи з футболу (2012 року), щоб провести відкриті конкурси, у тому числі і світові, і одержати дійсно переможців, які потім не у пожежному поспіху будуватимуть ці об'єкти», - вважає Б.Колесніков.

Він зазначив, що Міністерство інфраструктури забезпечуватиме будівництво нових автомобільних доріг і залізниць до об'єктів, де можливе проведення спортивних змагань.