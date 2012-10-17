Реалізацією програми «Доступне житло» відтепер займатиметься спецагентство

Реалізацією національної програми «Доступне житло» опікуватиметься спеціальне агентство у рамках Міністерства інфраструктури

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на брифінгу в Кабінеті Міністрів віце-прем'єр-міністр - міністр інфраструктури Борис Колесніков.

«Хочу сказати, що інформація, що з'явилася, про закриття програми («Доступне житло» - УНІАН) не відповідає дійсності», - сказав Б.Колесніков.

Він пояснив, що єдиною думкою в структурі реалізації цієї програми є те, що буде створено нове національне агентство у рамках Міністерства інфраструктури.

Це агентство включатиме у себе, насамперед, «Доступне житло», підготовку Чемпіонату Європи з баскетболу 2015 року і підготовку до заявки на право проведення в Україні зимових Олімпійських ігор 2022 року. «Указ вже на підписанні (у Президента – УНІАН). Я думаю, сьогодні-завтра його буде підписано», - підкреслив Б.Колесніков.

Як повідомлялося, директор Департаменту національних та інвестиційних проектів Державного агентства з інвестицій і управління національними проектами Юрій Гусєв сказав виданню «Коментарі:», що найближчим часом Держагентство оголосить про закінчення робіт і закриття національного проекту «Доступне житло».