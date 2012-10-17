Білгород-Дністровську фортецю передано у приватні руки

Архітектурна гордість України - Білгород-Дністровська фортеця — рішенням Одеської обласної ради була передана у приватні руки, через що державний бюджет втрачає мільйони гривень.

Про це на прес-конференції в УНІАН заявив журналіст «Аккерманских вестей» Віталій Райнов, пославшись на своє журналістське розслідування.

«Перлину країни передано до рук якогось підприємства «Фортеця». В результаті, бюджет втрачає мільйони гривень. Весь дохід йде на сторону», - зазначив В.Райнов.

За його словами, щорічно фортецю відвідують мільйони туристів, а на її території вельми жваво ведеться торгівля.

Журналіст також зазначив, що рішення про передачу фортеці у приватні руки датоване ще 18 лютого 2012 року, проте громадськість міста дізналася про це тільки влітку.

«Будь-які спроби озвучити інформацію про незаконну дію влади жорстко присікаються», - сказав В.Райнов, уточнивши, що особисто йому кілька разів невідомі погрожували по телефону.

Довідка УНІАН. Білгород-Дністровська фортеця (друга назва - Аккерманська фортеця) є однією з найвідоміших середньовічних споруд, які збереглися в Україні.

Своїми розмірами фортеця перевершує всі подібні фортифікаційні споруди країни. Загальна площа території фортеці - 9 га.