Азаров передумав: на реконструкцію Бортницької станції потрібно не 100 млн, а 3,5 млрд грн

Прем'єр-міністр України Микола Азаров оцінює вартість реконструкції Бортницької станції аерації в 3,5 млрд грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам після церемонії відкриття автомобільної дороги від залізничної платформи «Лівий берег» до Харківського шляхопроводу в Києві.

«Ось Бортничі - треба нарешті цю смердючу проблему розв’язувати. Це коштує 3,5 млрд грн. Це бюджет середньої області України», - сказав М.Азаров.

Як повідомляв УНІАН, 17 липня п.р. М.Азаров заявив, що для реконструкції Бортницької станції аерації потрібно 100 млн грн. «За два роки розроблено проектно-експертну документацію, проведено експериментальні роботи. Частково вже станцію почали реконструйовувати. І я думаю, що в найближчі декілька років потрібно 100 млн грн, але ми закінчимо з реконструкцією Бортницької. Реконструкція практично вирішить проблему не дуже хорошого запаху в тому мікрорайоні, який міститься поряд, і вирішить питання розширення будівництва», - сказав він.

Кабінет міністрів України ухвалою №933 від 3 жовтня дозволив Міністерству регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства виділити 14,5 млн грн на виготовлення проектно-кошторисної документації для Бортницької станції аерації у Києві.