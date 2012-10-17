ЄБРР закликав уряд зробити субсидії з ЖКГ адресними

Європейський банк реконструкції та розвитку закликав українську владу відмовитися від механізму тотального субсидування населення за допомогою занижених тарифів і акцентувати увагу на адресній допомозі тим, хто її дійсно потребує.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив директор ЄБРР в Україні Андре Куусвек під час засідання Комітету з економічних реформ.

«У ЖКГ і газовій галузі необхідна досконалість механізмів надання субсидій. Потрібно акцентувати увагу на адресній допомозі малозабезпеченим і відмовитися від субсидування всіх і кожного за допомогою занижених тарифів. Тарифи повинні відображати собівартість. Без цього неможливий розвиток даних галузей», - підкреслив А.Куусвек.

Як повідомляв УНІАН, на початку цього тижня найбільший кредитор України - Міжнародний валютний фонд – вкотре звернув увагу української влади на неефективність політики підтримки штучно занижених цін на газ і тепло для населення, запропонувавши підвищити тарифи з одночасним збільшенням адресної допомоги малозабезпеченим. Експерти МВФ зазначали, що практика продажу газу за заниженими цінами призводить до розбалансування фінансового стану державного енергохолдингу «Нафтогаз України», який 2011 рік завершив з витратами у розмірі 135 млрд грн при доходах у 114 млрд грн.

Проте віце-прем'єр Сергій Тігіпко у коментарі УНІАН заявив, що уряд України не готовий прислухатися до рекомендацій Міжнародного валютного фонду ЄБРР – найбільшого фінансового інвестора в Україні.

Станом на жовтень 2012 р. Банк узяв на себе зобов'язання щодо надання понад 8 млрд євро (10 млрд доларів) у рамках 320 проектів. Як наголошував А.Куусвек, ЄБРР готовий зберегти рівень фінансування проектів в Україні у розмірі 1 млрд євро на рік за умови проведення в країні системних реформ і поліпшення інвестиційного клімату.