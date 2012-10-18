Японці зацікавилися реконструкцією Бортницької станції аерації

Представники японської компанії заявили про намір долучитися до реалізації проекту реконструкції київської Бортницької станції аерації.

Як повідомляє прес-служба ПАТ «Київводоканал», 16 жовтня керівництво товариства зустрілося з представниками японської компанії для обговорення питань співпраці, зокрема, пошуку оптимальних шляхів реконструкції БСА та можливого сприяння у залученні інвестицій на реалізацію проекту.

На зустрічі зазначалось, що проблема номер один, яку визначили фахівці «Київводоканалу» - якісна очистка стічних вод.

“На Бортницькій станції аерації діє схема, яка на сьогодні морально та технічно застаріла. Якщо очисні споруди, зношеність яких становить близько 70%, терміново не реконструювати, Київводоканал не зможе гарантувати очистку стічних вод до нормативних показників та екологічно безпечну роботу станції загалом”, - зазначив голова правління ПАТ “АК “Київводоканал” Валерій Ченчевий.

Навантаженість на три блоки очистки станції наразі розподілена нерівномірно. Дві третини споруд першого блоку взагалі виведені з експлуатації.

Через застарілість двигунів насосних станцій та діючу схему аерації робота БСА занадто енергоємна - 350 МВт на добу. За підрахунками товариства, лише за рахунок застосування нового обладнання витрати станції на електроенергію зменшаться на 30%.

Друга, не менш важлива проблема полягає у тому, що технологічною схемою станції не передбачені обробка та утилізація осаду, який залишається після очистки стічних вод. Весь осад транспортується на мулові поля, що на сьогодні переповнені. Фактичний обсяг осаду, який знаходиться на полях вже втричі перевищує проектні. Подальше розширення карт мулових полів, які займають площу в 280 га, неможливе.

Крім того, наголошувалось, що поблизу зони мулових полів проживає близько 50 тис. населення і на сьогодні є проблема дезодорації повітря, яку необхідно вирішити в комплексному проекті реконструкції станції.

На зустрічі представники «Київводоканалу» також розповіли про орієнтовний план поетапного впровадження реконструкції.

Представники японської компанії у свою чергу запевнили, що усвідомлюють важливість втілення проекту і мають намір обов'язково долучитися до розв’язання цієї проблеми та посприяти у вирішенні фінансових питань.

Як повідомляв УНІАН, прем'єр-міністр України Микола Азаров оцінює вартість реконструкції Бортницької станції аерації в 3,5 млрд грн.