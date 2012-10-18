В Україні тільки 35% житлових будинків оснащено приладами обліку тепла

Станом на 2 жовтня 2012 р., в Україні житлові будинки з централізованим теплопостачанням оснащені приладами комерційного обліку та регулювання теплової енергії в середньому на 35%.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг.

Зокрема, за даними обласних державних адміністрацій, показники оснащеності нижче середнього по країні мають Тернопільська область - 7,22%, Севастополь - 13,16%, Луганська - 15,32%, Харківська - 16,23%, Полтавська - 19,14 %, Житомирська - 19,69%, Рівненська - 20,77%, Волинська - 22,34%, Чернівецька - 26,82%, Черкаська області - 30,28%, м. Київ - 32,06%, Чернігівська - 33,07% і Херсонська - 33,24% області.

Показники оснащеності більше 50% мають лише Вінницька - 71,38%, Кіровоградська - 63,19%, Львівська - 58,87%, Івано-Франківська - 58,66% області.

При цьому підприємства комунальної теплоенергетики обладнані засобами обліку фактичного відпуску теплової енергії в середньому на 82%, що на 12% більше, ніж на кінець другого кварталу ц.р.

Показники оснащеності нижче середнього по країні мають міста Севастополь - 16,67%, Київ - 25,62%, Київська - 39,49%, Чернівецька - 46,39% області, АР Крим - 65,62%, Луганська - 76,89 %, Чернігівська - 78,44%, Сумська - 80,15%, і Черкаська - 80,77% області.

Повністю оснащені приладами обліку тепла підприємства комунальної теплоенергетики у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській, Миколаївській, Одеській, Рівненській та Харківській областях.

Показники оснащеності більше 90% мають Хмельницька - 98,11%, Херсонська - 96,00%, Івано-Франківська - 95,60%, Житомирська - 93,92%, Тернопільська - 93,67% і Полтавська - 93,13% області.