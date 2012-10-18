Опалювальний сезон у Києві контролюватиме група швидкого реагування

Опалювальний сезон контролюватиме група швидкого реагування, яка була створена столичною владою для оперативного реагування на аварійні ситуації, що виникають на об’єктах життєдіяльності міста.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі КМДА.

У прес-службі нагадали, що минулого року група швидкого реагування довела ефективність своєї роботи. Фахівцям вдалося виконати завдання голови КМДА Олександра Попова – вони скоротили час ліквідації аварій від двох діб до десяти годин.

«Сьогодні не всі ОСББ і ЖБК опалюються, проте підключення до централізованого опалення здійснюється згідно їхніх заявок. У разі виникнення пошкодження на тепломережах аварійні служби ліквідовують їх упродовж доби», - говориться в повідомленні.

Також зазначається, що днями перший заступник голови КМДА Олександр Мазурчак продемонстрував роботу моніторингової системи, яка дає змогу контролювати ліквідацію аварійних ситуацій, графіки виконання планових ремонтних робіт, а також стабільність проходження опалювального сезону.

У прес-службі повідомили , що у разі відсутності опалення, кияни можуть звернутися до головної диспетчерської за телефоном: 15-57, call-центру Київської міської державної адміністрації: 15-51 або до ПАТ «Київенерго»: 15-88.