У Біличанському лісі незаконно зводять уже п’ятий будинок – депутат Київради

На території Біличанського лісу біля селища Гостомеля незаконно зводять уже п’ятий будинок.

Про це повідомив голова постійної комісії Київської міської ради з питань екологічної політики, голова депутатської фракції «Республіка Київ» Денис Москаль, інформує прес-служба «Республіки Київ».

За інформацією Д.Москаля, у Біличанському лісі біля селища Гостомеля уже збудували два будинки, на двох ділянках тривають будівельні роботи, а днями розпочалось будівництво ще одного – уже п’ятого будинка.

«Найгірше в цій ситуації, що цих ділків, котрі цинічно і нахабно знищують ліс, не можуть зупинити правоохоронні органи. Міліція систематично не бачить складу злочину у діях осіб, які забудовують ліс і самовільно вирубують 70-80-річні сосни», - наголосив Д.Москаль.

Депутат підкреслив, що знищення Біличанського лісу, який є територією м. Києва, відбувається з дозволу Гостомельської селищної ради.

«Гостомельська селищна рада, ігноруючи норми законодавства і здоровий глузд, роздала у власність понад 12 гектарів київського лісу. Зараз на цих ділянках активно ведеться будівництво. Якщо не зупинити будівельні роботи зараз, то через рік від цього лісу може взагалі нічого не залишитись», - зауважив Д.Москаль.

За його інформацією, наразі прокуратура подала до суду 17 позовів щодо скасування незаконних рішень Гостомельської селищної ради про відведення земельних ділянок на території київського лісу. Проте ці справи передаються зі Святошинського районного суду м. Києва до Ірпінського міського суду Київської області.

«Це ще один правовий парадокс, коли всі справи стосовно незаконного дерибану Гостомельською селищною радою київського лісу передають на розгляд до Ірпінського суду. Очевидно, що Ірпінський суд не стане захищати інтереси киян. Переконаний, що в ситуацію довкола знищення Біличанського лісу мають втрутитись Генеральна прокуратура та вищі посадові особи держави», - додав Д.Москаль.

Політик нагадав, що починаючи з квітня поточного року на території КП «Святошинське лісопаркове господарство» біля селища Гостомеля розпочались самовільні вирубки дерев та облаштування будівельних майданчиків. Всі ці земельні ділянки на території столичного лісу, на яких розпочалось будівництво, були незаконно відведені громадянам у власність Гостомельською селищною радою.