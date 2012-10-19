Нацкомпослуг затвердила правила приєднання об'єктів до теплових мереж

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг (Нацкомпослуг), 19 жовтня затвердила «Правила приєднання до теплових мереж», повідомили УНІАН у прес-службі регулятора.

У комісії відзначили, що до сьогоднішнього дня відносини між власниками теплових мереж і юридичними або фізичними особами, які хотіли приєднатися до цих мереж, залишалися неврегульованими. Були відсутні порядок і правила прийому побудованих об'єктів і устаткування до вже існуючих мереж.

Прийняті комісією правила встановлюють єдину процедуру приєднання до теплових мереж завершених будівництвом, реконструйованих, технічно переоснащених теплоустановок. Також документ передбачає типову форму договору про приєднання до мереж.

Згідно з новими правилами приєднання до теплових мереж здійснюватиметься власником мереж і замовником на підставі типового договору. У договорі обов'язково мають бути передбачені зобов'язання власника щодо приєднання об'єкту і зобов'язання замовника з підготовки об'єкту до приєднання і оплати за приєднання.

Для приєднання до теплових мереж замовник має написати заяву, одержати техумови на приєднання, укласти договір про приєднання об'єкту до теплових мереж. Також замовник зобов'язаний розробити і узгодити проектну документацію для приєднання об'єктів до теплових мереж, сплатити вартість приєднання, одержати акт про готовність об'єкту до приєднання.

За даними регулятора, зараз «Правила приєднання до теплових мереж» перебувають на державній реєстрації в Міністерстві юстиції, після чого вони набудуть чинності.

Довідка УНІАН. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, - державний колегіальний орган, створений 23 листопада 2011 р. Завдання комісії - регулювання і ліцензування діяльності у сфері генерації, транспортування і постачання тепла, водопостачання і водовідведення.

Під контролем комісії перебувають 134 підприємства водопостачання і водовідведення (близько 89% ринку води) і близько 298 підприємств теплоенергетики (близько 96% ринку тепла).