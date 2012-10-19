Більше 30% українців досі не мають тепла в оселях

В Україні на сьогодні підключено до теплопостачання 69% житлових будинків, повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства.

За даними обласних державних адміністрацій, в країні запущено 82,2% котелень, підключено до теплопостачання 84% дитячих і навчальних, а також понад 79% медичних установ. За минулу добу введено в роботу 694 котельні, до теплопостачання підключено понад 5,6 тисяч житлових будинків і 399 об'єктів соціальної сфери.

Зокрема, у Волинській, Дніпропетровській, Донецькій та Сумській включені в роботу всі котельні, тепло отримують 100% житлових будинків та об'єктів соціальної сфери.

Понад 90% котелень запущено у Вінницькій (94,5%), Житомирській (99,9%), Івано-Франківській (90,02%), Кіровоградській (91,6%), Миколаївській (93,3%), Полтавській ( 99,6%), Рівненській (99,9%), Тернопільській (98,3), Харківській (93,8%), Хмельницькій (93,5%), Чернігівській (95,8%) областях і в Києві (97,8%).

Теплоносій отримують понад 90% житлових будинків у Вінницькій, Житомирській, Кіровоградській, Полтавській, Рівненській, Тернопільській та Чернігівській областях, а також у Києві.

Об'єкти соціальної сфери повністю забезпечені теплом у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Полтавській, Рівненській Сумській та Харківській областях. В Івано-Франківській області обігріваються всі дитсадки і лікарні, а також 92% навчальних закладів. У Чернігівській області та Києві повністю обігріваються дитячі дошкільні та навчальні заклади, тепло в цих регіонах отримують більше 98% і 94% лікарень відповідно. У Київській, Кіровоградській, Львівській, Тернопільській та Хмельницькій областях теплом повністю забезпечені лікарні, а також понад 90% дитсадків і 80% навчальних закладів.