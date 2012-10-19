В Україні зменшився обсяг субсидій на оплату ЖКП

У січні-вересні 2012 року жителям України було призначено субсидії на оплату житлово-комунальних послуг (ЖКП) на суму 85,7 млн. грн, що на 20,9 млн. грн (на 19,6%) менше, ніж за аналогічний період 2011 року.

Про це УНІАН повідомили у Державній службі статистики України.

Згідно з повідомленням, із загальної суми в міській місцевості субсидії призначено у розмірі 79 млн. грн, у сільській – 6,7 млн. грн.

Субсидії на відшкодування витрат на оплату ЖКП у січні-вересні 2012 року було призначено 745,5 тис. сімей (96,6% від загальної кількості сімей, що звернулися за субсидіями), із них у міській місцевості – 581,1 тис., у сільській – 164,4 тис. Порівняно з січнем-вереснем 2011 року кількість сімей, яким було призначено субсидії, зменшилася на 169,4 тис., або на 18,5%.

Середній розмір призначеної субсидії на одну сім'ю у вересні ц.р. збільшився порівняно з вереснем 2011 року на 26% – до 65,9 грн.

Серед регіонів найбільший розмір призначених субсидій зафіксовано в Києві, Полтавській і Донецькій областях (160-123,7 грн), найменший – у Вінницькій, Тернопільській і Херсонській областях (12,7-13,2 грн відповідно).

Довідка УНІАН. У 2011 році жителям України було призначено субсидії на оплату житлово-комунальних послуг на суму 318 млн. грн, що на 80,6 млн. грн більше, ніж у 2010 році.