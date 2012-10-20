Яценюк не сумнівається, що уряд після виборів підніме тарифи на ЖКП

Голова Ради Об’єднаної опозиції «Батьківщина» Арсеній Яценюк не сумнівається, що діючий уряд піде на підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги для того, аби отримати новий кредит Міжнародного валютного фонду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив в ефірі «Великої політики».

А.Яценюк зауважив, що наступного року Україна матиме «пікові зовнішні виплати на рівні приблизно 10 млрд дол.».

«І ви знаєте, що в наступному році ви не виплатите нічого, якщо у вас не буде допомоги МВФ», - сказав він, звертаючись до кандидата в народні депутати від Партії регіонів, віце-прем’єр-міністра Сергія Тігіпка, який був його опонентом на цій програмі.

В той же час А.Яценюк нагадав, що головною умовою надання кредиту МВФ є підвищення цін на енергоносії та на житлово-комунальні послуги. «І ви знаєте про те, що ви це будете підписувати, і ви брешете народу України, коли позавчора заявили, що не будете переглядати тарифи і не будете підвищувати ціни», - сказав А.Яценюк.

В свою чергу С.Тігіпко зауважив, що опозиція звикла все змальовувати в чорних кольорах.

«Я тільки вчора працював з IPad і подивився про такий цікавий рух, як готи. У мене таке враження, коли я вас слухаю, що опозиція записалася в цей рух – все в чорному», - сказав С.Тігіпко А.Яценюку.