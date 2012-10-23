Колесніков планує будувати олімпійські об'єкти в Карпатах коштом інвесторів

До розбудови олімпійського селища в Карпатах має долучитися бізнес, робота ж держави – забезпечити усю необхідну транспортну складову.

Про це заявив віце-прем'єр-міністр – міністр інфраструктури України Борис Колесніков 22 жовтня у ефірі телеканалу «Донбас», повідомляє прес-служба Міністерства інфраструктури.

«Ми хотіли б, щоб бізнес брав участь у якому плані – всі готелі; олімпійське село має побудувати бізнес. Тобто роль держави в Карпатській олімпіаді – це автомобільні дороги, залізниці у гірський район – те, що залишиться для держави назавжди», – відзначив Б.Колесніков.

За його словами, це буде курорт зі світовою славою. «Це зовсім інші гроші у порівнянні з Австрією, Швейцарією, та сім'я з середнім достатком зможе дозволити собі зимовий відпочинок тут», - сказав Б.Колесніков. Крім того, проведення у Карпатах зимової Олімпіади 2022 року дозволить створити у регіоні нові робочі місця. «Найголовніше, 100 тисяч чоловік отримають там роботу у туристичному бізнесі. Це того варте», – відзначив віце-прем’єр.

Зимова Олімпіада проходитиме у 2022 році, розгляд заявок від країн, які бажають провести цей захід, відбудеться в 2014 році. «Щоб отримати право проведення Зимової Олімпіади в Україні, через два роки у нас повинен бути максимальний набір аргументів для цього», – відзначив Б.Колесніков.

Нагадаємо, раніше Б.Колесніков наголошував, що у рамках підготовки України до права претендувати на проведення Олімпіади-2022 Мінінфраструктури побудує дві дороги у напрямку олімпійських селищ, де проходитимуть змагання. «Найбільш видовищні змагання пройдуть у Львові. Аеропорт вже є, частина доріг також є, залізничне сполучення із гірськими курортами і високоякісне автомобільне сполучення – от все, що треба зробити», - відзначив тоді Б.Колесніков.