У Варшаві житло подешевшало на 20%

Варшава. Середня ціна 1 кв. м нового житла у Варшаві в третьому кварталі 2012 року в порівнянні з другим кварталом знизилася на 450 доларів (на 20%) - до близько 2,1 тис дол. (1 USD = 3,1 PLN).

Про це свідчать дані польської дослідницької компанії REAS, які має у своєму розпорядженні УНІАН.

Аналітики REAS написали, що на кінець вересня у шести найбільших містах Польщі продавалося 55,7 тис житлових об'єктів у нових будинках, 76% з яких перебували на стадії будівництва.

За останні 12 місяців девелоперам вдалося продати 29,6 тис квартир, що на 1% менше, ніж за попередній аналогічний період.

Кількість договорів купівлі-продажу в третьому кварталі 2012 р. у порівнянні з попереднім у Варшаві, Кракові, Вроцлаві, Труймясті (Гданськ, Гдиня, Сопот), Познані та Лодзі скоротилася на 7% - до 7,1 тис.

На кінець минулого місяця у польській столиці продавалося 4,7 тис нових квартир.

Водночас аналітики відзначили, що в третьому кварталі девелопери в цих містах виставили на продаж близько 6,4 тис квартир, що вдвічі менше, ніж у попередньому кварталі, і найменше, починаючи з третього кварталу 2009 року.

Як повідомляв УНІАН, у серпні польські компанії Open Finance і Home Broker повідомили про зниження за останні 12 місяців середніх цін на нерухомість у Польщі на 11%.

В кінці 2011 року аналітики найбільшого польського банку і гравця на ринку житлових кредитів - PKO BP - не виключали можливості падіння цін на нерухомість у Польщі в найближчі два роки, у разі погіршення економічної ситуації в Євросоюзі, ще на третину.

Довідка УНІАН. Нерухомість у Польщі на тлі зростання доходів поляків і розвитку кредитування стрімко дорожчала до початку кризи 2008 року, після чого почала поступово дешевшати.