Торговий центр Ocean Plaza створить у Києві чотири тисячі нових робочих місць - Азаров

Введення в експлуатацію нового торгового центру Ocean Plaza дозволить створити в столиці України 4 тисячі нових робочих місць, заявив у вівторок прем'єр-міністр України Микола Азаров під час відвідання центру.

За словами глави уряду, на будівництво Ocean Plaza приватні інвестори спрямували 200 млн доларів.

Як повідомила прес-служба уряду, прем'єр-міністр у вівторок обговорив з представниками місцевої влади та будівельних організацій питання про реалізацію проектів з розвитку соціальної інфраструктури в Києві, а також перспективи будівництва шляхопроводів, транспортних розв'язок, мостів.

За словами Азарова, в 2013 році на капітальне будівництво у всіх регіонах України з різних джерел буде спрямовано близько 100 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, станом на кінець вересня консалтингова компанія UTG здала в оренду 98% площ столичного торгово-розважального центру Ocean Plaza.

Перша черга ТРЦ запланована до відкриття в листопаді 2012 року.

Будівництво ТРЦ Ocean Plaza ведеться на перетині вул. Антоновича і Червоноармійського провулку в Києві. Загальна площа першої черги ТРЦ становитиме 165 тис. кв. м.

Загальна площа трьох черг ТРЦ складе 235 тис. кв. м.

Девелоперами проекту виступають компанії UDP і «К.А.Н. Девелопмент», управляючою компанією - «ТПС», генеральним підрядником - «К.А.Н. Буд», ексклюзивним брокером проекту - компанія UTG («Українська Торгова Гільдія»).

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