Кількість укладених договорів з іпотеки під 3% зросла до 764

В Україні кількість договорів, укладених за програмою здешевленої іпотеки для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов, зросло до 764.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства.

За даними міністерства, міжвідомча комісія визначила для участі у програмі 356 житлових будинків, в яких пропонується для придбання 15740 квартир. У цілому в Україні 15 200 громадян виявили бажання одержати здешевлені іпотечні кредити.

На сьогодні профінансовано 764 кредити на загальну суму 179,3 млн грн, з них в Києві - 178 кредитів на загальну суму 59,5 млн грн, 52 кредити на 8,8 млн. грн - у Сумській області, 51 кредит на 10,5 млн грн - у Вінницькій області, 47 кредитів на 9 млн грн - у Харківській області, 46 кредитів на 8,7 млн грн - у Хмельницькій області.

У Мінрегіоні відзначили, що на початок поточного тижня за державними житловими програмами в цілому профінансовано придбання громадянами 3265 квартир. Укладено 597 договорів на будівництво доступного житла на умовах оплати державою 30% його вартості, надано 230 пільгових кредитів у рамках програми молодіжного житлового кредитування і 813 пільгових кредитів індивідуальним сільським забудовникам. Державною іпотечною установою профінансовано 861 кредит.

Як повідомляв УНІАН, на 16 жовтня в Україні кількість договорів, укладених за програмою здешевленої іпотеки для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов, становило 718.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів України своєю постановою № 343 від 25 квітня п.р. затвердив Порядок здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов.

За умовами програми, кредити надаватимуться терміном до 15 років у гривнях, максимум, під 16% річних. При цьому позичальник платить за кредитом 3%, а різницю у 13% йому компенсує держава. Компенсації підлягають фактично сплачені відсотки за користування кредитом. У держбюджеті на 2012 рік на компенсацію відсоткових ставок за даною програмою передбачено 1 млрд грн.