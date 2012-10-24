Державна іпотечна установа скоротила прибуток на 86,4%

Державна іпотечна установа в січні-вересні 2012 року скоротила чистий прибуток на 86,4% у порівнянні з аналогічним періодом 2011 року - до 2,585 млн грн.

Про це йдеться у повідомленні установи в системі розкриття інформації НКЦПФР.

Згідно зі звітом компанії, за 9 місяців п.р. дохід від реалізації послуг зріс на 22,2% - до 181,165 млн грн.

Статутний капітал установи скоротився з 2,2 млрд грн до 951,752 млн грн.

Довідка УНІАН. Державна іпотечна установа в Україні створена постановою Кабінету Міністрів України 8 жовтня 2004 року. Засновником ДІУ виступила держава в особі Кабміну.

Основною метою діяльності ДІУ є рефінансування іпотечних кредитів за рахунок коштів, отриманих від розміщення своїх облігацій. Папери розміщуються шляхом відкритого продажу на території України серед інвесторів - юридичних і фізичних осіб, резидентів і нерезидентів. Облігації ДІУ розміщує самостійно. За паперами видається 100% державна гарантія.