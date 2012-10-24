У Києві демонтували близько 300 незаконно встановлених МАФів

У Києві протягом жовтня демонтовано близько 300 незаконно встановлених малих архітектурних форм (МАФ).

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Київської міської державної адміністрації.

Зокрема, як йдеться у повідомленні, зараз демонтажні бригади комунального підприємства «Київблагоустрій» звільняють від МАФів станцію метро «Чернігівська». Вже демонтовано 11 тимчасових споруд. Усього демонтажу підлягає 12 тимчасових споруд і 35 МАФів, які складали торговий ряд.

Як зазначають в КМДА, станція метро «Чернігівська» є однією з найбільш людних станцій, а зазначені тимчасові споруди, які були встановлені із порушенням Правил благоустрою Києва, заважали проходу до станції і створювали небезпеку для людей. Крім того, малі архітектурні форми були розміщені над самою дорогою, що могло призвести до аварійної ситуації, повідомили в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно начальник Головного управління контролю за благоустроєм Сергій Садовий заявив, що за результатами перевірки наявності дозвільної документації у власників тимчасових споруд з'ясувалося, що близько 4,5 тис МАФів не мають необхідної документації і підлягають демонтажу.