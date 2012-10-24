Міжнародний діловий район «Київ-Сіті» будуватимуть у Княжому затоні

Київська міська державна адміністрація готує проектну документацію для будівництва міжнародного ділового району «Київ-Сіті» на лівому березі столиці в районі Княжого затону.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав заступник голови міськадміністрації Руслан Крамаренко сьогодні під час засідання Комітету з економічних реформ КМДА.

«Майданчик вибрали під зведення «Київ-Сіті» у Княжому затоні. Там близько 50 га відпрацьовується. Ми зараз готуємо презентацію концепції реалізації цього проекту. Зараз це поки робоча документація. Там є і приватні власники, і не зайняті території. Проект збираємо і пізніше презентуємо», - зазначив він у коментарі журналістам.

Згідно з законодавством, місто має забезпечити підведення інженерних комунікацій до «Київ-Сіті», і зараз проводяться відповідні розрахунки, скільки грошей на це потрібно.

На засіданні Комітету з економічних реформ йшлося, зокрема, що влада Києва планує звернутися до уряду країни з пропозицією допомогти у фінансуванні будівництва мереж.

Довідка УНІАН. Під час першого Київського інвестиційного форуму, на якому було презентовано проект будівництва «Київ-Сіті», повідомлялось, що для його реалізації розглядається п'ять ділянок: на Одеській площі (площею 240 га), на Дніпровській набережній (140 га), на Нижній Теличці (160 га), на Осокорках-Північних (150 га), біля озера Вирлиця (110 га).

Йшли розмови про знесення Іподрому з метою будівництва на його місті району «Київ-Сіті».

Початок будівництва першої черги міжнародного ділового району «Київ-Сіті» планують у IV кварталі 2014 року.

Передбачається, що до кінця поточного року розпочнуться підготовчі роботи за проектом та його реалізація.

За словами головного архітектора Києва Сергія Целовальника, у першому кварталі 2013 року планується провести тендер на девелопмент окремих об'єктів у складі району, а наприкінці 2014 року — розпочати реалізацію першої черги проекту.

29 березня ц.р. голова Київської міськдержадміністрації Олександр Попов підписав шість меморандумів про співпрацю і наміри реалізувати інвестиційні проекти в столиці на загальну суму понад 30 млрд грн. Серед них - меморандум з Державним агентством з інвестицій і управління національними проектами України про реалізацію проекту міжнародного ділового району «Київ-Сіті» як складової національного проекту «Місто майбутнього».