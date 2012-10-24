Кабмін затвердив програму забезпечення молоді житлом вартістю 5,5 млрд грн

Кабінет Міністрів на засіданні 24 жовтня затвердив Державну програму забезпечення молоді житлом на 2013-2017 роки.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву з посиланням на його голову правління Леоніда Рисухіна.

«Програмою передбачено залучення впродовж 5 років з державного, місцевих та інших джерел коштів у сумі 5460 млн. гривень, що дасть змогу забезпечувати житлом у середньому до 3350 молодих громадян щорічно. Таким чином, завдяки участі в цій програмі більш як 16 тис. молодих сімей і одиноких молодих громадян, зареєстрованих у фонді на отримання пільгових кредитів, зможуть одержати власне житло », - відзначив Л. Рисухін.

Серед основних напрямів програми - нормативно-правове вдосконалення існуючого механізму пільгового довгострокового кредитування будівництва (реконструкції) і придбання житла для молодих сімей і одиноких молодих громадян. Програма повинна сприяти зменшенню вартості будівництва житла для молоді. А також створити умови для отримання власного житла молодими фахівцями, які одержали направлення на роботу, перш за все, у сільській місцевості.

Як повідомляв УНІАН, Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву пропонує продовжити програму надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям і одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла на 5 років зі щорічним фінансуванням в 600-700 млн. грн. Таке фінансування дасть змогу забезпечити житлом близько 16 тисяч сімей, які зареєстровані в рейтингу на отримання пільгових кредитів.

Дана програма розрахована на 2002-2012 роки, тобто формально вона припиняє свою дію після закінчення нинішнього року.

За словами Л.Рисухіна, Державна програма забезпечення молоді житлом на 2002-2012 роки недофінансована з державного бюджету на 50% - приблизно на 700-800 млн. грн.

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