Вартість ремонту Андріївського узвозу зросла вдвічі

Комунальне підприємство «Інженерний центр» Київської міськдержадміністрації 18 жовтня уклало угоду з компанією «У-Б-С» на будівельні роботи на Андріївському узвозі у Києві вартістю 39,46 млн грн.

Про це пишуть «Наші гроші» з посиланням на «Вісник державних закупівель».

Йдеться про роботи з реставрації інженерних мереж, благоустрій та озеленення вулиці з реконструкцією дорожнього покриття. Минулого року на ці роботи вже було виділено 34,66 млн грн, відповідну угоду було підписано з компанією «У-Б-С» 14 листопада 2011 року. Нова закупівля пов’язана з коригуванням кошторису, що пояснюють «виникненням додаткових обсягів робіт, пов’язаних зі зміною конструктивних рішень та перенесенням інженерних мереж, які не були враховані у початковому проекті, застосуванням індивідуальних ресурсних норм на виконання робіт з влаштування покриття із булими та гранітної шашки, що призвело до розбіжності вартісних показників у розцінках по виконанню робіт, зростанням цін на будівельні матеріали».

Технічне завдання по обох закупівлях на сайті «ВДЗ» відсутнє. Відтак, що було, а що не було враховане в попередній проект – невідомо, так само, як невідомо і в чому саме полягають «індивідуальні ресурсні норми», котрі призвели до подорожчання матеріалів.

Таким чином вартість робіт на Андріївському узвозі зросла удвічі і тепер, за сумою двох угод, становить 74,12 млн грн.

Роботи фінансують з державного та місцевого бюджетів, завершити повинні до серпня 2013 року.

Компанія «У-Б-С» зареєстрована у 2006 році за адресою масової реєстрації по вул.Грушевського, 28/2 на киян Володимира Робака, Олега Гончаренка та Івана Іващенка. Фірма має статутний капітал 35 тис грн.