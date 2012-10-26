Кабмін виділив 6 млн грн на відновлення пошкодженого вибухом газу будинку в Харкові

Кабінет Міністрів України виділив з державного бюджету 6 млн грн на відновлення багатоповерхового житлового будинку на вулиці Слинька, 2-б, який 4 вересня пошкодив вибух газу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час інтернет-конференції повідомив Харківський міський голова Геннадій Кернес.

За даними мера, розпорядження Кабміну про виділення частини необхідних для відновлення будинку коштів підписана на початку цього тижня.

Г.Кернес зазначив, що зараз також готуються зміни до бюджету міста, щоб компенсувати збитки мешканцям пошкодженого будинку.

Як повідомляв УНІАН, 4 вересня о 10.30 у Харкові в дев'ятиповерховому будинку на вул. Петра Слинька, у квартирі на третьому поверсі стався вибух, за попередніми даними, побутового газу. У результаті вибуху постраждало п'ятеро людей. З будинку було евакуйовано майже 50 осіб. До ліквідації наслідків вибуху було залучено 55 осіб, а також 10 одиниць техніки. За даними фахівців, для відновлення будинку потрібно розібрати і відбудувати дві кутові стіни. Харківський міський голова запевнив мешканців будинку, що всі роботи проведуть до Нового року.