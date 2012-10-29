Житло економ-класу в новобудовах Харкова за 9 місяців подорожчало майже на 10%

У Харкові за січень-вересень 2012 року вартість житла економ-класу на первинному ринку нерухомості зросла на 9,5% - до 6392 грн/кв. м, повідомили УНІАН у прес-службі харківського девелопера «Макрокап Груп».

Згідно з повідомленням, за 9 місяців п.р. вартість житла бізнес-класу зросла на 4,6% - до 10038 грн/кв. м. При цьому вартість житла преміум-класу знизилася на 3,4% - до 15002 грн/кв. м.

Директор «Макрокап Груп» Дмитро Кутовий вважає, що застій у житловому будівництві так і не подолано, в основному зараз добудовуються ті проекти, які починалися до кризи, і відновлюваність ринку вкрай низька.

Він відзначив, що спроби уряду лібералізувати ринок поки що не були успішними.

«Введення в дію закону про містобудівну політику справді багато в чому спростило деякі процедури, пов'язані з початком будівництва, проте протягом року відбулося чимало змін, які на практиці ще більше ускладнили все, що пов'язане з підведенням енергомереж і газових комунікацій. Сегмент бізнесу, пов'язаний з інженерним забезпеченням будівництва, на жаль, не став менш монополізованим і, як і раніше, гальмує розвиток ринку», - сказав голова компанії.

За словами Д. Кутового, сьогодні існує низка програм, чимало з яких перебувають на стадії перегляду і становлення. І учасники ринку чекають, яка з ініціатив стане визначальною.

На його думку, це повинно прояснитися тільки через деякий час після парламентських виборів, і тому до кінця року ніяких істотних цінових змін на ринку не очікуються.

Довідка УНІАН. «Макрокап Груп» (Makrocap Group, Харків) об'єднує девелоперську, будівельну і архітектурну компанії, які реалізують різні проекти у низці регіонів України. Історія групи почалася у 1997 році зі створення ТОВ «Макрокап Девелопмент Україна» (МКДУ).