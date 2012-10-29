В Україні досі без тепла 6,5% житлових будинків

В Україні підключено до теплопостачання 93,5% житлових будинків, повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства.

За даними обласних державних адміністрацій, в країні запущено у роботу 95,8% котельних, підключено до теплопостачання 96,9% дитячих і навчальних закладів, а також більш як 98% медичних установ.

За минулу добу введено в роботу 76 котельних, до теплопостачання підключено 61 об'єкт соціальної сфери - 27 дошкільних і 27 навчальних закладів, а також 7 лікарень.

У Мінрегіоні повідомили, що через високу температуру повітря в Криму і Севастополі котельні поки не запущено. В Одеській області не опалюються 68 житлових будинків.

Як повідомляв УНІАН, станом на 25 жовтня в Україні були підключені до теплопостачання 80% житлових будинків, запущено в роботу 90,4% котельних, підключено до теплопостачання 92% дитячих і 91% навчальних закладів, а також більш як 93% медичних установ.