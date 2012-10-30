Населення України в січні-вересні сплатило ЖКП на 103,8%

Жителі України в січні-вересні 2012 року сплатили за житлово-комунальні послуги (ЖКП) 28 млрд грн, що становить 103,8% від нарахованих за цей період сум.

Про це УНІАН повідомили в Державній службі статистики України.

Згідно з повідомленням, серед регіонів найвищий рівень розрахунків за ЖКП спостерігався в Закарпатській, Сумській, Кіровоградській і Вінницькій областях (112,7-108,2%), найнижчий – у Севастополі, Волинській області й Києві (97,8 і 99,9%, відповідно).

Середні нарахування за житлово-комунальні послуги на одного власника особового рахунку у вересні ц.р. збільшилися на 5,9%, порівняно з вереснем 2011 року, і з урахуванням електроенергії (з розрахунку 150 кВт/год.) становили 245,3 грн.

У Держстаті зазначили, що заборгованість населення з оплати житлово-комунальних послуг у вересні 2012 року зменшилася на 1,6%, порівняно з серпнем 2012 року, і на кінець вересня ц.р. становила 10 млрд 450 млн грн. Середній термін заборгованості населення за всі послуги становив 3,5 місяця. Збільшення заборгованості відбулося в 20 регіонах України.

Зокрема, у вересні заборгованість за три й більше місяця мали: за централізоване опалення й гаряче водопостачання – 26,6% власників особових рахунків, за вивіз побутових відходів – 19,6%, за утримання будинків, споруд і прибудинкових територій – 22,1%, за централізоване водопостачання і водовідведення – 18,6%, за газопостачання – 20,1%.

У січні-вересні ц.р. населення сплатило за електроенергію 7 млрд 683,3 млн грн, що становить 153,9% від нарахованих за цей період сум.

Серед регіонів найвищий рівень оплати за електропостачання, з урахуванням погашення боргів за попередні періоди, спостерігався в Севастополі, Херсонській, Закарпатській та Одеській областях (244,7-229,2%), найнижчий – у Чернігівській і Сумській областях (85% і 98,8%). Заборгованість населення з оплати електроенергії на кінець вересня 2012 року становила 2 млрд 806 млн грн.

У січні-вересні 2012 р. населення України уклало 49,3 тис. договорів із погашення реструктуризованої заборгованості на загальну суму 132,2 млн грн, а сума внесених платежів, з урахуванням довгострокових договорів, становила 120,9 млн грн.