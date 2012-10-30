Вартість реконструкції розв'язки на Поштовій площі виросла до 80 млн грн

Кабінет Міністрів України своїм розпорядженням №827 від 17 жовтня 2012 року додатково спрямував 50 млн. грн на реконструкцію транспортної розв'язки на Поштовій площі, збільшивши загальний обсяг фінансування до 80 млн. грн.

Текст розпорядження обнародувано на урядовому порталі.

В цілому Кабмін перерозподілив 82,02 млн. грн з програми обслуговування державного боргу на програму «Державні капітальні витрати, що розподіляються Кабінетом Міністрів».

Зокрема, уряд розпорядився спрямувати Мінрегіону 4 млн. грн на завершення будівництва житлового будинку в Житомирі по вул. Щорса, 155.

Документом передбачається виділення додаткових 5 млн. грн Київській облдержадміністрації на погашення кредиторської заборгованості минулих років за будівництво спортивного блоку в комплексі з будівлями загальноосвітньої школи №2 по вул. Шевченка,14 в Бучі (Київська обл.).

Крім того, Луганській облдержадміністрації уряд виділив 25 млн. грн для будівництва багатоквартирного житлового будинку в Луганську.

Як повідомляв УНІАН, корпорації «Альтіс-холдинг» у серпні 2012 року виграла тендер на реконструкцію транспортної розв'язки на Поштовій площі в Києві та стала генеральним підрядником. За її оцінками, вартість реконструкції Поштової площі в Києві становить 403,6 млн. грн. Роботи з реконструкції Поштової площі планується завершити в травні 2013 року.