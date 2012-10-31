Рано чи пізно тарифи на послуги ЖКГ треба буде піднімати - Близнюк

Міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Анатолій Близнюк вважає, що рано чи пізно тарифи на послуги ЖКГ необхідно буде піднімати, включаючи в них інвестиційну складову.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на брифінгу.

«Рано чи пізно таке рішення нам потрібно буде приймати. Зараз держава не ставить таке питання», - сказав А. Близнюк. Він підкреслив, що на сьогоднішній день не піднімати тарифи вдається за рахунок субсидій, які виділяються громадянам, якщо сума з оплати послуг ЖКГ перевищує встановлені норми.

Разом із тим міністр зазначив, що з урахуванням зростання мінімальних зарплат і пенсій і незмінності тарифів у середньому по Україні розмір оплати за послуги ЖКГ знизився до 11% загального обсягу доходів громадян.

Як повідомляв УНІАН, у середині жовтня найбільший кредитор України - Міжнародний валютний фонд - у черговий раз звернув увагу української влади на неефективність політики підтримки штучно занижених цін на газ і тепло для населення, запропонувавши підвищити тарифи з одночасним збільшенням адресної допомоги малозабезпеченим. Експерти МВФ зазначали, що практика продажу газу за заниженими цінами призводить до розбалансування фінансового стану державного енергохолдингу «Нафтогаз України», який 2011 рік завершив із витратами в розмірі 135 млрд грн при доходах у 114 млрд грн.

Проте віце-прем'єр Сергій Тігіпко в коментарі УНІАН заявив, що уряд України не готовий прислухатися до рекомендацій Міжнародного валютного фонду.

Європейський банк реконструкції та розвитку також закликав українську владу відмовитися від механізму тотального субсидування населення за допомогою занижених тарифів і акцентувати увагу на адресній допомозі тим, хто її дійсно потребує.

Нагадаємо, в січні-вересні 2012 року жителям України були призначені субсидії на оплату житлово-комунальних послуг (ЖКП) на суму 85,7 млн грн, що на 20,9 млн грн (на 19,6%) менше, ніж за аналогічний період 2011 року. Середній розмір призначеної субсидії на одну сім'ю у вересні ц.р. збільшився, порівняно з вереснем 2011 року, на 26% – до 65,9 грн.

Жителі України в січні-вересні 2012 року сплатили за житлово-комунальні послуги 25,9 млрд грн, що становить 103,7% від нарахованих за цей період сум.